Володимир Кириченко

Команди чемпіона WBC у важкому дивізіоні німця Ноеля Мікаеляна (28-3, 12 KO) та володаря титулів WBA та WBO американця Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) близькі до підписання контракту щодо проведення об’єднавчого поєдинку.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на промоутера Самсона Левковича.

За його словами, сторони вже усно погодили всі умови, і наразі не вистачає лише підпису самого Мікаеляна.

Найімовірнішим місцем проведення поєдинку є Лас-Вегас. Також серед можливих варіантів залишаються Фінікс і Лос-Анджелес.

Нагадаємо, востаннє 29-річний американець виходив у ринг в травні цього року, коли нокаутував Хільберто Раміреса (48-2, 30 KO).

35-річний вірменин своєю чергою переміг одностайним рішенням суддів (115-111 і двічі по 116-110) Баду Джека (29-4-3, 17 КО) у грудні.

Раніше Бенавідес назвав умову для проведення бою з Усиком.