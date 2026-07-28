«Серце — це Усик»: Бенавідес створив ідеального бійця
Американець відзначив бійцівський характер українця
36 хвилин томуПідписатися в
Непереможений чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО), поділився баченням ідеального бійця, об'єднавши найкращі якості видатних боксерів.
В інтерв'ю порталу DAZN Бенавідес розібрав ключові елементи та навички за категоріями:
Джеб: Оскар де ла Хойя або Геннадій Головкін
Сила: Майк Тайсон
Підборіддя (стійкість до ударів): Геннадій Головкін
Робота ніг (футворк): Менні Пак'яо
Боксерський IQ: Флойд Мейвезер-молодший
Серце (бійцівський характер): Олександр Усик
Бенавідес назвав умову для проведення бою з Усиком.
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