Бою з Усиком не буде? Бенавідес восени проведе об'єднавчий поєдинок
Непереможений американець вийде в ринг проти боксера Дона Кінга
близько 3 годин томуПідписатися в
Промоутери чемпіона WBC у важкій вазі німця Ноеля Мікаеляна (28-3, 12 KO) і володаря титулів WBA та WBO у цьому ж дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) ведуть переговори щодо проведення об’єднавчого бою восени.
Самсон Левкович та Дон Кінг провели тривалу розмову в середу вранці, намагаючись досягти угоди. Левкович повідомив BoxingScene, що очікує «незабаром укласти угоду».
Він додав, що вони з Кінгом налаштовані завершити переговори щодо бою через взаємну зацікавленість в об’єднанні титулів. Левкович зазначив, що Бенавідес хоче стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі.
«Ми боремося не за трофеї. Ми хочемо титулів. Ми хочемо, щоб Бенавідес залишив свою спадщину. Опетая не може нічого запропонувати, окрім як провести хороший бій».
Раніше WBC санкціонувала бій Мікаеляна з Бенавідесом. Девід також володіє титулом WBC у напівважкій вазі.
Нагадаємо, у команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком.
Матеріали по темі
«Вони хочуть крові». Легенда боксу спробував відмовити Бенавідеса від бою з Усиком
близько 1 місяця тому
Промоутер Ф'юрі – про бій Усик – Бенавідес: «Олександру доведеться звільнити пояси»
близько 1 місяця тому