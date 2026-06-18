Володимир Кириченко

Промоутери чемпіона WBC у важкій вазі німця Ноеля Мікаеляна (28-3, 12 KO) і володаря титулів WBA та WBO у цьому ж дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) ведуть переговори щодо проведення об’єднавчого бою восени.

Самсон Левкович та Дон Кінг провели тривалу розмову в середу вранці, намагаючись досягти угоди. Левкович повідомив BoxingScene, що очікує «незабаром укласти угоду».

Він додав, що вони з Кінгом налаштовані завершити переговори щодо бою через взаємну зацікавленість в об’єднанні титулів. Левкович зазначив, що Бенавідес хоче стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

«Ми боремося не за трофеї. Ми хочемо титулів. Ми хочемо, щоб Бенавідес залишив свою спадщину. Опетая не може нічого запропонувати, окрім як провести хороший бій».

Раніше WBC санкціонувала бій Мікаеляна з Бенавідесом. Девід також володіє титулом WBC у напівважкій вазі.

Нагадаємо, у команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком.