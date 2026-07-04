Колишній чемпіон світу у важкій вазі Стів Каннінгем (10-11) для World Boxing News поділився думками щодо володаря титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні та чемпіона WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

«Я дуже радий за Давіда та його успіх… Я знаю його вже деякий час… Він прагне до величі, домінування та видатних поєдинків, даруючи вболівальникам усе, чого вони бажають.

Перемога над Хільберто Раміресом? Це феноменально – переходити у вищі вагові категорії й домінувати так, як він це зробив… Я був дуже вражений.

Усик? Так, це бій, який я хочу побачити. Це було б чудовим проявом майстерності з обох боків. Бенавідес завжди виходить на ринг у відмінній формі, готовий до бою й до перемоги.

Усик теж, тож це був би поєдинок мрії».