Стали відомі можливі причини, через які Українська асоціація футболу зупинилася на кандидатурі Андреа Мальдери, а не Мирона Маркевича у питанні призначення головного тренера збірної України.

Про ситуацію навколо вибору нового наставника національної команди розповів український футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.

Львівське крило, яке представляє віцепрезидент УАФ Шевченко-Зісман, було впевнене, що зможе проштовхнути кандидатуру Маркевича на посаду головного тренера. Цю інформацію навіть доносили до журналістів. Я теж думав, що все складеться – це виглядало як логічний варіант, міг би вийти цікавий тандем Маркевич – Андреа Мальдера.

Але з владних кабінетів надійшов чіткий сигнал: жодних кандидатів від львівської сторони. Шевченку дали карт-бланш на призначення, і він вирішив зробити ставку на свого колишнього помічника Андреа Мальдеру.