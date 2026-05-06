Назріває скандал! Стало відомо, чому Шевченко не призначив Маркевича до збірної України
Відповідь дійсно шокує!
близько 2 годин тому
Стали відомі можливі причини, через які Українська асоціація футболу зупинилася на кандидатурі Андреа Мальдери, а не Мирона Маркевича у питанні призначення головного тренера збірної України.
Про ситуацію навколо вибору нового наставника національної команди розповів український футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.
Львівське крило, яке представляє віцепрезидент УАФ Шевченко-Зісман, було впевнене, що зможе проштовхнути кандидатуру Маркевича на посаду головного тренера. Цю інформацію навіть доносили до журналістів. Я теж думав, що все складеться – це виглядало як логічний варіант, міг би вийти цікавий тандем Маркевич – Андреа Мальдера.
Але з владних кабінетів надійшов чіткий сигнал: жодних кандидатів від львівської сторони. Шевченку дали карт-бланш на призначення, і він вирішив зробити ставку на свого колишнього помічника Андреа Мальдеру.
Нагадаємо, Маркевич розглядався на посаду головного тренера збірної України на рівні Мальдери.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05