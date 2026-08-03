«Завдає більше ударів, ніж Усик»: Майк Тайсон виділив перевагу Бенавідеса
Ексчемпіон світу оцінив боксерський стиль українця
Легендарний американський боксер Майк Тайсон оцінив навички Олександра Усика (25-0, 16 КО) та порівняв його стиль із чемпіоном у трьох дивізіонах Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).
У розмові з виданням The Ring ексчемпіон відзначив швидкість обох боксерів, однак звернув увагу на різницю в їхній комбінаційній роботі:
Усик — не природний надважковаговик. Він боєць крузервейту, швидкий та спритний, зі швидкими руками, як і Бенавідес. Я думаю, що Бенавідес завдає більше ударів, ніж Усик. Він завдає більше ударів, коли виконує свої комбінації.
Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок у колишньому дивізіоні Усика.