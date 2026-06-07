Експретендент на титул у суперважкій вазі Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Daily Mail Boxing заявив, що не вірить у перемогу Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) над Олександром Усиком (25-0, 16 КО), якщо вони проведуть поєдинок в рамках хевівейту.

«Бенавідес занадто дрібний. Він занадто маленький. Мені подобається, як працює мозок Турки Аль аш-Шейха. Так, це здорово, але Бенавідес виглядає дуже великим, коли дивишся на нього по телевізору. Але хто його знає. Ти ніколи не знаєш напевно.

Я не думаю, що Бенавідес достатньо добре почуватиметься в надважкій вазі. Не думаю, що його сила залишиться з ним. Пам'ятайте, що по ходу раундів ваша сила або падає, або зростає, але з цим хлопцем ти ніколи не знаєш, чого чекати. Але якщо він підніметься у вазі і переможе Усика, то я піду на пенсію і покину країну».