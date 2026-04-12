Бенн впевнено переміг Прогрейса в андеркарді шоу Ф'юрі – Махмудов
Поєдинок пройшов усю дистанцію
Скандальний британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) переміг колишнього чемпіона в першій напівсередній вазі американця Реджіса Прогрейса (30-4, 24 КО) на вечорі боксу у Лондоні.
Бій пройшов усі 10 раундів. Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – тричі 98:92.
Поєдинок відбувся на арені «Тоттенгем Готспур» в андеркарді Фʼюрі – Махмудов. Для Конора це був перший бій після переходу з Matchroom в Zuffa Boxing.
У 2025 році Бенн обмінявся перемогами з Крісом Юбенком-молодшим – Кріс виграв поєдинок у квітні, Конор взяв реванш у листопаді.
37-річний Прогрейс перед цим востаннє виходив на ринг у серпні минулого року, коли виграв бій у Джозефа Діаса і перервав серію з двох поразок поспіль.
Нагадаємо, Тайсон Фʼюрі перебоксував Арсланбека Махмудова на шоу в Лондоні.
