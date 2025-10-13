Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) для Спорт 24 розповів про свої кар'єрні плани.

Денисе, що стоїть за вашою заявою про ймовірний бій за правилами бойових мистецтв К-1? Ви покидаєте бокс?

«Не зовсім так. Цей бій може відбутися, бо ми справді ведемо переговори щодо кулачного поєдинку. Але, в той же час, ми чекаємо на зустріч британця й американця в боксі (Сем Ноукс проти Абдулли Мейсона – прим.) Загалом заплановані три бої, де я можу брати участь. Усі потенційні двобої відкриті, бо я поки що не домовився про них на 100 відсотків».

Ви до якого наступного бою схиляєтеся?

«Багато що залежатиме від фінансового боку. Той, хто запропонує найкращі умови, той і отримає поєдинок».

Як взагалі відбувається відновлення після операцій?

«На це треба час. Як бачите, нічого мене не турбує, форму підтримую, веду перемовини. Проведення боїв не від мене залежить. Британець і американець, якщо нічого не зміниться, розіграють титул WBO в кінці листопада. Потім прийматимемо рішення».

Тобто цього року ви у ринг не вийдете?

«Гадаю, потенційним суперникам у боксі не вистачить одного місяця на відновлення. У них бій запланований на 24 листопада (бій Мейсона та Ноукса пройде 22 листопада – прим.) в Саудівській Аравії. А я чекатиму. Коли визначиться суперник, сядемо й узгодимо умови контракту. Хотілося б, звичайно, щоб цей процес йшов швидше, але він не залежить від наших бажань».

А ви планували, де будете проводити наступні поєдинки?

«Так. Один хочемо провести в Лондоні, а два кулачні бої в мішкогоні – в Україні».

За правилами К-1 в рингу можна використовувати удари ногами, до яких, щоб бути до них готовими, треба бути каратистом. Вас це не зупиняє?

«У жодному разі. Мене більше знають як боксера, але також двічі ставав чемпіоном України з кікбоксингу в розділі фул-контакт. Я не тільки заслужений майстер спорту з боксу, а й майстер спорту з кікбоксингу».

Востаннє 37-річний українець виходив на ринг у лютому 2025-го – програв Кішону Девісу та втратив титул чемпіона світу WBO. Цей пояс наразі вакантний, саме його 22 листопада розіграють Сем Ноукс та Абдулла Мейсон.

Раніше Берінчик оголосив про бій за правилами К-1.