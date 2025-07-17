Український кулачний боєць Бовар Ханаков звернувся до колишнього чемпіона світу з боксу за версією WBO у легкому дивізіону Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) провести з ним поєдинок.

«Я чув, ти хочеш взяти участь у турнірі, який проводить BKFC для бійців вагою 84 кг і вище. Скажу чесно: це навряд чи станеться з ряду причин, але твоє рішення показує твій дух, що, безумовно, викликає повагу.

Буквально вчора я уявляв бій мрії, і у мене до тебе питання. Навіщо їхати за океан, якщо ми з тобою можемо очолити турнір у нас вдома в KLAN FC?

Це протистояння увійде в історію кулачного спорту, і цим боєм ми дамо велику мотивацію молоді займатися спортом і надихнемо їх. Наші люди зможуть наживо це побачити, і таких людей буде не мало. Також ми зможемо зібрати хорошу суму грошей з бою і пожертвувати нашим воїнам і людям, які зараз в скруті.

Наше протистояння будуть порівнювати з боєм Артуро Гатті – Міккі Ворд, тільки на голих кулаках. Особисто мені достатньо мотивації і я готовий підписати контракт на бій».