Зірка кулачних боїв з України викликав Берінчика на поєдинок
Він згадав про Гатті та Ворда
1 день тому
Український кулачний боєць Бовар Ханаков звернувся до колишнього чемпіона світу з боксу за версією WBO у легкому дивізіону Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) провести з ним поєдинок.
«Я чув, ти хочеш взяти участь у турнірі, який проводить BKFC для бійців вагою 84 кг і вище. Скажу чесно: це навряд чи станеться з ряду причин, але твоє рішення показує твій дух, що, безумовно, викликає повагу.
Буквально вчора я уявляв бій мрії, і у мене до тебе питання. Навіщо їхати за океан, якщо ми з тобою можемо очолити турнір у нас вдома в KLAN FC?
Це протистояння увійде в історію кулачного спорту, і цим боєм ми дамо велику мотивацію молоді займатися спортом і надихнемо їх. Наші люди зможуть наживо це побачити, і таких людей буде не мало. Також ми зможемо зібрати хорошу суму грошей з бою і пожертвувати нашим воїнам і людям, які зараз в скруті.
Наше протистояння будуть порівнювати з боєм Артуро Гатті – Міккі Ворд, тільки на голих кулаках. Особисто мені достатньо мотивації і я готовий підписати контракт на бій».
Зазначимо, що Ханаков мав досвід виступів у BKFC – організації, турніром якої зацікавився Берінчик. Денис теж провів поєдинок на голих кулаках у 2021-му, коли достроково перемагав Артема Лобова.
Нагадаємо, Берінчик хоче битися на голих кулаках на турнірі BKFC за $15 млн.