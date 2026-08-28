Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні Денис Берінчик (19-1, 9 КО) для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

«Він дуже сильний і досвідчений боксер. Нещодавно він бився за титул чемпіона світу, але програв. Тепер він прагне повернутися і б’ється зі мною... Я знаю, з яким суперником маю справу, тому ставлюся до цього серйозно. З нетерпінням чекаю зустрічі з ним після такої тривалої перерви.

Часу на проміжний бій немає, та й сенсу я в цьому не бачу. Тож ми одразу виходимо на більш високий рівень.

Я зосередився на відновленні здоров’я після того бою [із Девісом]. Мені зробили операцію на плечі, після чого був тривалий період реабілітації. Також довелося зробити невелику операцію на носі. Під час бою Кейшон вдарив мене плечем і зламав мені ніс. Я дізнався про це одразу після поєдинку, коли перевірився по поверненню додому, і одразу розпочав лікування.

Загалом відновлення після двох операцій зайняло чимало часу, адже спочатку потрібно було повернутися до нормальної форми, а вже потім знову нарощувати кондиції для боксу.

Водночас я проводив багато часу з родиною. У мене дружина та четверо дітей, а нещодавно в Іспанії у нас народилася донька Олівія. Тож поза спортом я також був зайнятий сім’єю та щоденними справами.

Я вклав багато праці в підготовку до цього бою (проти Ноукса – прим.): тренуюся з початку 2026 року, готуючись до повернення. Я розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар’єри. Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися в бокс, то можу змінити напрямок... Бої на голих кулаках, ММА чи K-1…

Я з радістю розпочну кар’єру в іншому виді єдиноборств, якщо так складеться. У будь-якому разі, я наполегливо працюю, щоб бути готовим на всі 100 відсотків. Готуйся, Семе. Це буде великий бій».