«Хочеться піти чемпіоном»: Берінчик розповів, скільки ще поєдинків планує провести
Наступний бій українець проведе 29 серпня
Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) розповів про свої плани щодо подальшої кар’єри у професійному боксі.
Попри вік, український боксер зберег мотивацію виступати в рингу та прагне знову здобути титул. Слова наводить LuckyPunch.
Мабуть, роки вже підкралися, але психологічно я ще хочу боксувати.
Ще 2-3 провести точно хочу, і вже буде достатньо. Але точно хочеться піти чемпіоном.
Бій Берінчик — Ноукс пройде 29 серпня.
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