Тренер і колишній боксер В’ячеслав Сенченко для Sport Express поділився очікуваннями від поєдинку ексабсолюта у легкому дивізіоні Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

В’ячеславе, які ваші очікування від прийдешнього бою Дениса Берінчика проти Сема Ноукса?

«Ноукс є достатньо сильним боксером. Бився за титул чемпіона світу. Міцний непростий суперник. Лише одна поразка в кар’єрі за очками нічого не означає.

Ноукс набагато молодший (прим. – Ноуксу 29 років, Берінчику – 38). Очікую на непростий бій для обох. Не думаю, що британцю буде легко. Тут усе вирішить мотивація та те, у якій формі боксери підійдуть до поєдинку.

Для Ноукса це шанс повернутися. Так само й для Дениса це, мабуть, останній шанс отримати ще бій за титул. Якщо виграє, то зможе просунутися у рейтингу й конкурувати з чемпіонами. Обидва хочуть зробити камбек. Як на мене, буде цікавий поєдинок».