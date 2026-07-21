Володимир Кириченко

WBO призначила промоутерські торги щодо поєдинку володаря титулу у напівсередньому дивізіоні американця Девіна Хейні (33-0, 15 КО) та його співвітчизника ексчемпіона світу в легкій вазі Кішона Девіса (15-0, 10 KO).

Вони заплановані на 27 липня. Торги стартують з 200 тисяч доларів, при цьому 75% гонорару дістанеться Хейні, а 25% – Девісу.

The WBO has officially ordered a purse bid for Devin Haney to defend his welterweight title against Keyshawn Davis.



The bid, scheduled for July 27th, will begin at $200K with 75% going to Haney and 25% for Davis. pic.twitter.com/HhYnqFLWwI — Ring Magazine (@ringmagazine) July 20, 2026

Нагадаємо, востаннє Девін боксував у листопаді 2025 року, коли переміг Браяна Нормана одностайним рішенням суддів.

У своєму попередньому поєдинку Кішон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта.

Раніше команда Хейні вимагала від Шакура поставити підпис під контрактом на бій.