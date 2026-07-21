WBO призначила промоутерські торги щодо бою Хейні та кривдника Берінчика
Стало відомо, який відсоток гонорару забере ексабсолют
18 хвилин томуПідписатися в
Девін Хейні / Фото - Sky Sports
WBO призначила промоутерські торги щодо поєдинку володаря титулу у напівсередньому дивізіоні американця Девіна Хейні (33-0, 15 КО) та його співвітчизника ексчемпіона світу в легкій вазі Кішона Девіса (15-0, 10 KO).
Вони заплановані на 27 липня. Торги стартують з 200 тисяч доларів, при цьому 75% гонорару дістанеться Хейні, а 25% – Девісу.
Нагадаємо, востаннє Девін боксував у листопаді 2025 року, коли переміг Браяна Нормана одностайним рішенням суддів.
У своєму попередньому поєдинку Кішон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта.
Раніше команда Хейні вимагала від Шакура поставити підпис під контрактом на бій.
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