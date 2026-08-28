Володимир Кириченко

Український володар титулу WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) для Betting Insider поділився думками про поєдинок ексчемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Наскільки, на твою думку, реабілітація та вік Берінчика реально позначаться на його швидкості та витривалості проти набагато молодшого Ноукса?

«По-перше, вік та функціональні можливості в кожної людини різні, тому це залежить від самого боксера. Як буде у цьому випадку, ми вже побачимо у самому поєдинку, Денис взагалі дуже амбіційний і я думаю що він покаже справжній бокс».

Ти сам проходив через серйозні фізичні випробування в кар’єрі – наскільки психологічно важко боксеру повертатись на топрівень після травм, як це зараз у Берінчика?

«Так, це нелегко, але все залежить від мотивації й стимулу самого боксера, тому я думаю в поєдинку ми все побачимо, але з досвіду скажу так – це було важко».

Букмекери дають Берінчику лише 22-25% шансів на перемогу – це справедлива оцінка чи недооцінка його досвіду? І яким буде значення цього бою для подальшої кар’єри Дениса в разі поразки чи перемоги?

«Ну, ставки ставками, але все залежить від бажання та кондицій самого Дениса, від того як він провів тренувальний табір і як він зараз боксує. Останній його поєдинок ми бачили рік тому, як він себе почуває зараз я не знаю, але не сумніваюся у його амбіціях, характері та мотивації».

Ноукс – молодий і амбітний, для нього це шанс заявити про себе. Наскільки небезпечна саме така мотивація для досвідченого чемпіона?

«Так, треба розуміти що він небезпечний, він молодший і десь швидший за Дениса, але в нього менше досвіду, і все покаже бокс і бажання Дениса проявити себе і довести усім навколо, що він все ще на багато здатний».

Дай конкретний прогноз: перемога, поразка, раунд і яким чином – нокаутом чи по очках?

«Я 100% буду вболівати за Дениса, бажаю йому перемоги, але чисто моя професійна думка, що переможе молодість за очками».

Поєдинок відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на O2 Arena в Лондоні.

Востаннє Берінчик виходив у ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу й втратив титул чемпіона світу WBO.

Берінчик – про бій з Ноуксом: «Або перемога, або кінець моєї боксерської кар'єри»