Український промоутер Олександр Красюк поділився думками про співпрацю колишнього чемпіона світу у легкому дивізіоні Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) з відомим спеціалістом Юрієм Ткаченком.

«Хто знає, чи фактор роботи з Юрієм Ткаченком буде великим плюсом для Дениса чи ні? Денис – це дуже непередбачувана людина.

Денис та Юрій знайомі дуже давно – вони разом виходили ринг тут у Лондоні, коли Берінчик став срібним призером Олімпійських ігор. Мабуть, ніхто не знає Берінчика краще, ніж Юрій Іванович, і, мабуть, ніхто не знає Юрія Івановича так само добре, як Берінчик.

Робота, яку вони провели разом, хоч це і було всього три тижні, напевно, дасть свій результат».