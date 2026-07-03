Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) поділився переживаннями після поразки в поєдинку проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Нідерландський спортсмен зізнався, що після травневого бою вперше за тривалий час відчув психологічне вигорання та потребу в паузі для переосмислення кар'єри. Слова наводить De Telegraaf.

Поєдинок проти Усика мав більший психологічний ефект, ніж я сам спочатку думав. Уперше за багато років я йшов після бою без відчуття того, що зміг усе закрити для себе. Не стільки через те, що програв, адже програші — це частина професійного спорта, скільки через відчуття «незавершеності».

Я вперше відчув потребу зупинитися й осмислити все, що накопичилося. Я завжди звик переступати через власні межі. Минулого місяця ці американські гірки стали нестерпними. Так народилася саморефлексія, яка змусила мене зрозуміти, що я більше не є найкращою версією себе.

Це усвідомлення і те, що я мав поділитися цим із Наомі, знаючи, що завдам їй болю, стало, мабуть, найважчим із усього. Але я відчував, що винен їй цю чесність.