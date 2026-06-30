Денис Сєдашов

Колишній обʼєднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розглядає можливість проведення свого фінального поєдинку в професійній карʼєрі проти зірки ММА, ексчемпіона UFC Джона Джонса. Про це американському інсайдеру Майку Коппінджеру офіційно повідомив директор команди українського чемпіона Сергій Лапін

За інформацією авторитетного видання The Ring, український боксер вивчає кілька варіантів для свого прощального бою (last dance).

Окрім колишнього володаря титулу WBC Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO), до списку потенційних суперників увійшов і Джонс, якого вважають одним із найвеличніших бійців в історії змішаних єдиноборств.

«Буде видовищний нокаут»: відомий тренер пояснив, чому Усик має зустрітися з Вайлдером.