Відомий український промоутер Олександр Красюк поділився думками про те, чи зможе його клієнт ексволодар титулу WBC у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) знову стати чемпіоном світу.

«Денис був чемпіоном світу WBO, зараз у випадку перемоги над Ноуксом він завоює титул WBO Inter-Continental і далі буде формувати повноцінний титул.

Чи зможе він знову стати чемпіоном світу? Коли ми підписали з ним контракт у 2016 році, не було жодної людини в моєму оточенні, яка б сказала, що Берінчик стане чемпіоном світу. Жодної взагалі, до речі, тоді мало хто вірив і в Усика.

Але Денис Берінчик бився за чемпіона світу, і, я впевнений, це ще станеться в майбутньому».