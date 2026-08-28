Промоутер Берінчика відповів, чи зможе Денис знову стати чемпіоном світу
Мотиваційні слова від гендиректора К2 Promotions
Відомий український промоутер Олександр Красюк поділився думками про те, чи зможе його клієнт ексволодар титулу WBC у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) знову стати чемпіоном світу.
«Денис був чемпіоном світу WBO, зараз у випадку перемоги над Ноуксом він завоює титул WBO Inter-Continental і далі буде формувати повноцінний титул.
Чи зможе він знову стати чемпіоном світу? Коли ми підписали з ним контракт у 2016 році, не було жодної людини в моєму оточенні, яка б сказала, що Берінчик стане чемпіоном світу. Жодної взагалі, до речі, тоді мало хто вірив і в Усика.
Але Денис Берінчик бився за чемпіона світу, і, я впевнений, це ще станеться в майбутньому».
Нагадаємо, 29 серпня на шоу в Лондоні Берінчик проведе бій з Семом Ноуксом.
Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме бій Берінчик – Ноукс.