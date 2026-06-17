Колишній боєць UFC Ігор Потєря не виступить на вечорі боксу в Греції, який був запланований на 27 червня. Український спортсмен повідомив у своєму Telegram-каналі, що поєдинок скасовано через неприйнятні умови та відсутність фінансових гарантій з боку організаторів.

Потєря зазначив, що бій погодили ще місяць тому, і він мав стати співголовною подією шоу. Проте організатори затягували з контрактом, а згодом поставили бійця перед фактом, що за виступ не передбачено гонорару, а всі витрати на логістику він має покрити самостійно. Крім того, українцю заборонили взяти на турнір власного тренера. Замість оплати організатори пропонували спортсмену «медійність» та можливість виступити перед легендами боксу.

... Я із задоволенням прийняв цей виклик. Попри те, що всю свою кар’єру виступав у ММА, мені було цікаво випробувати себе й у професійному боксі. Більше того, наш поєдинок мав стати співголовною подією вечора, і я щиро був радий розділити ринг зі своїм суперником.

Бій був погоджений близько місяця тому. Я дав свою згоду і чекав на контракт. Але час минав, а остаточних умов усе не було. І лише зараз мені почали говорити, що за поєдинок не передбачено жодного гонорару.

Окрім цього, мені повідомили, що я маю самостійно оплачувати переліт, проживання, харчування та всі інші витрати. Більше того, мені сказали, що я не можу взяти із собою свого тренера та людей, яким довіряю, а маю виступати з командою людини, яка запропонувала мені цей бій, представляючи його клуб.

Чесно кажучи, за всю свою професійну кар’єру, я вже стикався з подібними умовами. І знаю, які ці люди із середини насправді.

Натомість мені почали говорити та спрямовувати увагу на світову популярність, телебачення і на те, що на турнірі будуть присутні такі легенди, як Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та багато інших. Робився акцент на тому, що це велика подія і що мене побачить увесь світ.

І, безумовно, я з великою повагою ставлюся до всіх цих легенд та до масштабу самої події. Але, як би це не звучало, жодні гучні імена, жодні телевізійні трансляції та жодна світова популярність не оплатять моє життя і життя моїх близьких, не покриють рахунки, не куплять продукти, не допоможуть моїм батькам і не виконають тих обов’язків, які чоловік несе перед своєю сім’єю.