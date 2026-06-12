Денис Сєдашов

Українець Ігор Потєря, який раніше виступав у середній вазі UFC, ухвалив рішення спробувати сили в новому виді спорту. 29-річний спортсмен анонсував свій перший бій за правилами професійного боксу.

Дебютний поєдинок українця запланований на 27 червня. Потєря виступить у межах масштабного боксерського шоу, а саме в андеркарді виставкового бою між легендарним Флойдом Мейвезером та Майком Замбідісом.

Суперником Ігоря в рингу стане 31-річний американський нокаутер Антоніо Сепеда (7-2, 7 КО).

Починати з нуля страшно лише вперше. Вп’яте – це вже просто черговий розділ. Ті, хто навчилися починати спочатку, проживають кілька життів всередині одного. Бо страх тримається за минуле, а надія завжди дивиться вперед. І час показує: інколи Господь забирає не для того, щоб позбавити, а для того, щоб подарувати щось краще. Ігор Потєря

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