Потєря проведе дебютний поєдинок у професійному боксі
Суперником українця стане Антоніо Сепеда
близько 1 години томуПідписатися в
Українець Ігор Потєря, який раніше виступав у середній вазі UFC, ухвалив рішення спробувати сили в новому виді спорту. 29-річний спортсмен анонсував свій перший бій за правилами професійного боксу.
Дебютний поєдинок українця запланований на 27 червня. Потєря виступить у межах масштабного боксерського шоу, а саме в андеркарді виставкового бою між легендарним Флойдом Мейвезером та Майком Замбідісом.
Суперником Ігоря в рингу стане 31-річний американський нокаутер Антоніо Сепеда (7-2, 7 КО).
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