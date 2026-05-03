Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Слова наводить LuckyPunch.

Мені здається, що Олександр перебуває на тому етапі своєї кар’єри, коли він вже бренд, а не просто спортсмен, тому проводити такі перехресні бої з іншими видами спорту це круто – і для спорту, і глядачів. Що стосується бою, я бачу, що він стовідсотковий фаворит, мені здається, що Верхувен може бути небезпечним у перших 3-5 раундах, а після цього бій матиме односторонній характер. Олександр Гвоздик

Нагадаємо, бій Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена заплановано на 23 травня. Поєдинок відбудеться в Гізі (Єгипет).

