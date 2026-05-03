Онофрійчук здобула срібло в крос-батлах на Кубку Європи
Українка набрала 27,000 балів, поступившись лише представниці Ізраїлю
40 хвилин тому
Фото: Viktoriia Popova
Українка Таїсія Онофрійчук стала срібною призеркою в крос-батлах на Кубку Європи з художньої гімнастики в Баку.
Спортсменка набрала 27,000 балів, поступившись Даніелі Муніц із Ізраїлю. Бронзову нагороду здобула італійка Софія Рафаелі. Інша представниця України, Поліна Каріка, фінішувала четвертою.
Раніше на турнірі Онофрійчук виграла золото у вправах з обручем та срібло у вправах зі стрічкою.
