Британський промоутер Бен Шалом в інтерв'ю talkSPORT засудив плани провести поєдинок між ексчемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в США.

«Якщо це станеться, то те, що це може не відбутися у Великій Британії, – це ганьба. Якби ти сказав мені це два роки тому, я б, буквально, розсміявся тобі в обличчя.

Ми всі сперечаємося: «Я знаю, де це буде», – начхати, це має відбутися у Великій Британії. Якщо це не відбудеться у Великій Британії, то ганьба всім причетним.

Усе це «йди туди, де є гроші» показує, що це за люди. Я вважаю це ганьбою, адже вони, мабуть, два найбільші британські бійці, яких ця країна виховала за останні роки.

Ми не повинні продавати бій тому, хто більше заплатить. Мене просто турбує небезпечний прецедент, який це створює. Цим хлопцям на це начхати.

Я до бою не причетний, я просто хочу найкращого для вболівальників».