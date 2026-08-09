Володимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО), для Seconds Out поділився думками про місце проведення поєдинку свого підопічного проти ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Що нового в плані дати та місця проведення бою з Джошуа?

«Це питання на мільйон доларів. Мені сьогодні багато хто дзвонив і говорив, що Едді давав інтерв’ю, в яких стверджував, що тільки вони хочуть провести бій в Англії. Яка ж це нісенітниця. Тож якщо ти мене чуєш, Едді, це маячня. Ми також хочемо провести бій в Англії. Очевидно ми хочемо провести його в Англії. Спочатку ми домовилися про проведення бою у Великій Британії.

Тепер усі говорять про Нью-Йорк. Якщо бій доведеться проводити в Нью-Йорку, то нас це не хвилює. Ми поїдемо в Нью-Йорк. Навіть якщо бій буде на вершині гори в Гімалаях, Тайсон все одно переможе Ентоні Джошуа».

Раніше стало відомо, де і коли може відбутися бій Джошуа – Ф’юрі.