Денис Сєдашов

Промоутер Френк Воррен повідомив, що другий поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та колишнім володарем цього титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) запланований на жовтень.

За словами очільника компанії Queensberry Promotions, наразі команда працює над вибором локації для грандіозного вечора боксу:

Це буде у жовтні. Нам просто потрібно визначитись із місцем проведення. Зараз ми працюємо над цим питанням та розглядаємо кілька варіантів. Думаю, протягом наступного тижня або близько того ми зможемо про все оголосити, і це буде приголомшливий бій. Який же чудовий поєдинок був у них вперше! Френк Воррен

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