«Зупинився – ти мертвий». Усик відповів, хто переможе в бою Кабаєл – Дюбуа
Ексабсолют не дуже здивував своїм прогнозом
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для DAZN Boxing поділився думками про потенційний потенційний поєдинок володаря титулу WBC у надважкій вазі німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та чемпіона WBO у хевівейті британця Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).
Ви як думаєте: Кабаєл чи Дюбуа?
«Я думаю, Кабаєл. Слухайте, я дивився три чи чотири його бої. Дуже добре працює по корпусу. Він рухається не те щоб швидко, але захищається і бʼє в корпус.
У бою з Чжаном – перший раунд, другий раунд, нокдаун... Встав, ніякого хвилювання, рухається-рухається, відновився – і бам, бум, бум, бум!
Перед боєм я говорив із Чжаном і казав: «Обережно з корпусом, бережи корпус!». «Окей, окей, окей».
І він пропустив по корпусу.
«Кабаєл як боксер постійно тисне, проти нього ти мусиш постійно рухатися. Робити ось так, працювати джебом, джебом, джебом, постійно маневрувати. Зупинився – ти мертвий».
Раніше повідомлялося, що Кабаєл може провести бій проти жертви Усика із Росії.
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