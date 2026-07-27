Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для DAZN Boxing поділився думками про потенційний потенційний поєдинок володаря титулу WBC у надважкій вазі німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та чемпіона WBO у хевівейті британця Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).

Ви як думаєте: Кабаєл чи Дюбуа?

«Я думаю, Кабаєл. Слухайте, я дивився три чи чотири його бої. Дуже добре працює по корпусу. Він рухається не те щоб швидко, але захищається і бʼє в корпус.

У бою з Чжаном – перший раунд, другий раунд, нокдаун... Встав, ніякого хвилювання, рухається-рухається, відновився – і бам, бум, бум, бум!

Перед боєм я говорив із Чжаном і казав: «Обережно з корпусом, бережи корпус!». «Окей, окей, окей».

І він пропустив по корпусу.

«Кабаєл як боксер постійно тисне, проти нього ти мусиш постійно рухатися. Робити ось так, працювати джебом, джебом, джебом, постійно маневрувати. Зупинився – ти мертвий».

Раніше повідомлялося, що Кабаєл може провести бій проти жертви Усика із Росії.