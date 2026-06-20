Денис Сєдашов

Британський промоутер Френк Воррен повідомив, що його компанія Queensberry Promotions працює над організацією другого поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Слова наводить Boxingnewsonline.

За словами голови промоутерської компанії, сторони зацікавлені у проведенні повторної зустрічі після яскравого першого протистояння.

Це відбудеться восени. Вони запросили це, і ми працюємо над організацією. Якщо Вордлі буде недостатньо готовий, то Даніель захищатиме свій титул проти когось іншого. Але реванш – це наша мета. Френк Воррен

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Даніель Дюбуа переміг Фабіо Вордлі технічним нокаутом в 11 раунді.

Дюбуа: «Вважаю, що найкращі роки Усика позаду».