Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA, 9) вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

У матчі третього кола Еліна обіграла представницю Австрії Анастасію Потапову (WTA, 27) з рахунком 6:1, 6:1.

Матч тривав 1 годину. Світоліна один раз подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала п'ять брейк-пойнтів з 10. Її суперниця виконала один ейс і припустилася двох подвійних помилок, не реалізувавши при цьому жодного брейк-пойнту з п'яти зароблених.

У 1/8 фіналу турніру в Торонто Світоліна зіграє з 10 ракеткою світу американкою Амандою Анісімовою, яка в третьому колі обіграла чеську тенісистку Ніколу Бартунькову з рахунком 3:6, 6:0, 6:4.

Нагадаємо, Костюк обіграла Кіз і вийшла до 1/8 фіналу «тисячника» в Торонто.