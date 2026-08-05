Мегабій на Вемблі у 2027-му! Воррен озвучив грандіозні плани для Ітауми
Промоутер розсекретив масштабний план для свого клієнта
Промоутер британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) Френк Воррен розповів про амбітний сценарій розвитку кар'єри свого підопічного після титульного поєдинку проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).
За словами функціонера, у разі переконливих перемог над Хрговичем та обов'язковим претендентом Френком Санчесом, у 2027 році для Ітауми планується грандіозний поєдинок за два чемпіонські пояси.
Захід має відбутися на легендарному стадіоні Вемблі, а потенційними суперниками розглядаються Фабіо Вордлі чи Даніель Дюбуа. Слова наводить ВВС.
Це буде грандіозно, абсолютно грандіозно. Вони – потужні боксери. Ці хлопці – справді потужні боксери. Вони захоплюючі. Їхні поєдинки ніколи не бувають нудними.
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