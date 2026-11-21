Бій українського боксера Продана в Мілані скасували через перевищення ліміту ваги
Українець мав вийти у ринг 21 листопада
Поєдинок українського боксера напівсередньої ваги Максима Продана (24-3-1, 18 КО) проти італійця Федеріко Шини (12-5, 4 КО) офіційно скасовано.
Причиною зриву зустрічі стало зважування — український спортсмен не зумів вкластися у ліміт вагової категорії, який був зафіксований в умовах контракту.
Бій мав відбутися сьогодні, 21 листопада, у межах великого вечора боксу в Мілані.
Усик розповів, чому вирішив зайнятися промоутерською діяльністю та інвестувати в молодих боксерів.
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