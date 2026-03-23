Усик: «Ми повертаємося в тренувальний табір»
23 травня українець проведе бій проти Ріко Верховена
Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в Instagram оголосив про поновлення підготовки до наступного поєдинку. Суперником українця стане зірка кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховен.
Бій заплановано на 23 травня, а місцем проведення обрано єгипетську Гізу.
Ми повертаємося в тренувальний табір. Побачимося.
Джон Ф'юрі пояснив чому Тайсон ніколи не переможе Усика.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04