Володимир Кириченко

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), підтвердив плани щодо поєдинку свого клієнта з британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Цитує Фінкеля Sky Sports.

«Ми ведемо переговори, і вони близькі до завершення».

У компанії Queensberry Promotions, яка займається просуванням Чісори, відмовилися від коментарів.

Повідомлялося, що бій Чісори та Вайлдера запланований на квітень 2026 року та відбудеться у Великій Британії.

Поєдинок Вайлдера проти Олександра Усика теж залишається у планах, а орієнтовні терміни його проведення – кінець липня – початок серпня.

Раніше стало відомо, що не існує жодного контракту щодо потенційного бою Усик – Вайлдер.