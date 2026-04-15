Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав умову, за якої він погодиться на третій поєдинок проти Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить The Stomping Ground.

Українець відповів на питання щодо можливого завершення трилогії з британцем у притаманному собі іронічному стилі.

— Ти битимешся знову з Жадібним пузом?

— Я?

— Так.

— Трилогія?

— Ти все ще її хочеш?

— Слухай, Жадібне пузо, дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію.

Нагадаємо, наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня у Гізі (Єгипет), де його суперником стане Ріко Верховен.

