Бій за мільярд доларів? Усик назвав умову для третього поєдинку з Ф’юрі
Українець розповів про свої фінансові апетити
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав умову, за якої він погодиться на третій поєдинок проти Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить The Stomping Ground.
Українець відповів на питання щодо можливого завершення трилогії з британцем у притаманному собі іронічному стилі.
— Ти битимешся знову з Жадібним пузом?
— Я?
— Так.
— Трилогія?
— Ти все ще її хочеш?
— Слухай, Жадібне пузо, дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію.
Нагадаємо, наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня у Гізі (Єгипет), де його суперником стане Ріко Верховен.
