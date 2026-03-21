Лапін за хвилину нокаутував Бульмейстерса на шоу в Києві
Для Даніеля це 13 перемога
близько 1 години тому
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (13-0, 5 КО) здобув переконливу перемогу над латвійцем Крістапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО). Поєдинок відбувся в межах вечора боксу Rising Stars від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.
Володар титулів IBF International та WBA Continental завершив зустріч достроково вже у стартовій трихвилинці. Лапін нокаутував суперника на 67-й секунді першого раунду.
Відео — Суспільне Спорт
