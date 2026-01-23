Гвоздик та Богачук проведуть поєдинки на шоу від компанії президента UFC
Українські боксери вийдуть в ринг у Лас-Вегасі
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) і боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) проведуть наступні бої на шоу Zuffa Boxing 1 лютого. Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Гвоздик битиметься проти Радівоє «Хот Рода» Калайджича (29-3, 21 КО), а Богачук у середній вазі зустрінеться з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO).
Головною подією вечора стане бій у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).
Шоу відбудеться у Лас-Вегасі, всі поєдинки будуть 10-раундовими.
У квітні 2025 року Гвоздик нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді. Богачук у вересні поступився американцеві Брендону Адамсу одностайним рішенням суддів.
Zuffa Boxing – це спільний боксерський промоушен, створений TKO та Sela, який очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.
Раніше австралійський Усик підписав контракт з промоушеном президента UFC.