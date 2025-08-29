Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (26-2, 24 KO) для порталу vRINGе поділився думками щодо лідерів своєї вагової категорії.

«Кроуфорд – він ніби як на першому місці... Навіть не так... Якщо просто взяти бій Фундора – Кроуфорд, то в ньому переможе Кроуфорд. Чому? Тому що Фундора не любить технічних фахівців. Створити йому проблеми можуть насамперед технічні фахівці. Ті, які незручні. Які б’ють з дистанції. Які багато рухаються. Ось такий боксер може створити Фундорі проблеми. І цей боксер – це Кроуфорд. Він може Фундору «перетикати». Але якщо він недооцінить Фундору і спробує його ламати, тоді у нього почнуться проблеми. Це два найсильніші бійці в моїй ваговій категорії.

Ортіс непоганий. Він, до речі, мене здивував. У бою з Мадрімовим були моменти, коли я думав, що він його зараз явно приб’є. Саме конкретно так переїхав Мадрімова. Я цього не очікував. Думав, що Мадрімов його переграє. Дивіться, в боксі все так цікаво. Мадрімов дав важкий бій Кроуфорду, але програв Ортісу. Причому програв так нормально. Але якби був бій між Ортісом і Кроуфордом, то, думаю, Теренс його розбере. Причому, розбере конкретно. Тому що Ортіс – він трохи тупуватий в цьому плані».