Мейвезер: «Майк Тайсон один з тих хлопців, які проклали мені шлях»
Флойд вважає «Залізного Майка» легендарним чемпіоном
близько 3 годин тому
Фото: Marca
Флойд Мейвезер перед поєдинком з Майком Тайсоном висловився в інтерв’ю Fox Sports про свого майбутнього суперника:
Що ж, я хвалю Тайсона, бо він один з тих хлопців, які проклали мені шлях до того, де я зараз, знаєте, він легендарний чемпіон. Єдине, що я можу сказати про Майка Тайсона, це те, що всі завжди намагаються судити Майка Тайсона. Він прожив своє життя таким чином, як хотів це робити. Ніхто не може сказати, що б він зробив, якби був на його місці.
Нагадаємо, що бій Мейвезера та Майка Тайсона має відбутися у 2026 році.