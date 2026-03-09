Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) став володарем нагороди «Найкращий закордонний боксер року» за версією Британської ради з контролю боксу (BBBofC). Про це повідомляє BoxingScene.

39-річного українця відзначили на церемонії нагородження організації в Лондоні. Олександр відповів своїм відеозверненням.

«Дякую Британській раді з контролю боксу за цю нагороду. Це дуже особливо для мене. Сподіваюся незабаром знову побачитися з вами у Великій Британії. Ще раз дякую».

У липні 2025 року Усик достроково переміг британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Вемблі в Лондоні.

21-річний Мозес Ітаума отримав нагороду «Найкращий молодий боксер року». Тренером року став Бен Девісон.

Також було вручено нагороду «За заслуги перед боксом», яку отримав Найджел Тревіс.

Раніше повідомлялося, що Усик може провести трилогію з Фюрі в кінці 2026 року.