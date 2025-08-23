Колишній володар титулу WBC International у суперважкому дивізіоні, 52-річний нігерієць Айк Ібеабучі (20-0, 15 КО) для World Boxing News заявив, що має намір побити рекорд легендарного Джорджа Формана, ставши найвіковішим чемпіоном світу у хевівейті в історії.

«Приємно нарешті повернутися на професійний ринг. Перерва у 26 років – це довгий термін. Я у формі і готовий побити рекорд Джорджа Формана. Хочу стати найвіковішим чемпіоном світу у надважкій вазі. Зараз я у кращій формі, ніж коли переміг Девіда Туа у 1997 році та нокаутував Кріса Бьорда у 1999 році.

26 років я тренувався як фізично, так і ментально. Мені вдалося закінчити коледж, отримати три вищі освіти, а зараз працюю як помічник юриста. Коли розум і тіло в гармонії, ти стаєш неймовірно небезпечним. Я найнебезпечніша людина в боксі.

Усик зберігає мої пояси в теплі, а я йду за ними. Вони у нього в оренді, він не заплатив! Його не захистять».