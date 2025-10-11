Хорватський нокаутер готовий провести бій проти Ітауми
Чи не запізно?
32 хвилини тому
Відомий мексиканський наставник Абель Санчес для Boxing News розповів про можливий бій британського боксера Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти хорвата Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО).
«Звісно, ми з Філіпом розглянули б такий варіант.
Ітаума – зірка, що сходить, але йому ще потрібно пройти певні етапи, щоб дістатися рівня чемпіонів. Хто знає, чи справді він настільки хороший. Філіп із задоволенням вийшов би проти нього в ринг. Я вже обговорював це з ним – він був би радий такому поєдинку.
Я б навіть волів, щоб він провів три раунди, а не нокаутував когось у першому, адже це нічого не говорить про його розвиток. У майбутньому його обов’язково перевірять на міцність, і було б добре, щоб він проходив такі випробування вже зараз».
Обидва бійці провели останній поєдинок у серпні цього року. Мозес технічним нокаутом у 1-му раунді виграв у Ділліана Вайта, а Філіп одноголосним рішенням суддів переміг Давіда Аделеє.
Раніше повідомлялося, що Ітаума проведе наступний бій проти Фʼюрі.