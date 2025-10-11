Відомий мексиканський наставник Абель Санчес для Boxing News розповів про можливий бій британського боксера Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти хорвата Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО).

«Звісно, ми з Філіпом розглянули б такий варіант.

Ітаума – зірка, що сходить, але йому ще потрібно пройти певні етапи, щоб дістатися рівня чемпіонів. Хто знає, чи справді він настільки хороший. Філіп із задоволенням вийшов би проти нього в ринг. Я вже обговорював це з ним – він був би радий такому поєдинку.

Я б навіть волів, щоб він провів три раунди, а не нокаутував когось у першому, адже це нічого не говорить про його розвиток. У майбутньому його обов’язково перевірять на міцність, і було б добре, щоб він проходив такі випробування вже зараз».