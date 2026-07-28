«Боксую не заради слави»: Усик про потенційний бій із Вайлдером та думки про завершення кар'єри
Українець розповів, чому хоче бій з Брозовим бомбардувальником
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в коментарі YouTube-каналі All Out Fighting розповів, що мотивує його вийти в ринг проти американського нокаутера Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
Український боксер зазначив, що не зважає на останні невдачі потенційного суперника та сприймає його як серйозного опонента:
— Зараз всі говорять про Деонтея Вайлдера. Що вас так приваблює у бою з ним? Він давно не на вершині.
— Послухайте, це людина, яка останні 10 років була топовим бійцем, чемпіоном світу. Це небезпечний хлопець.
— Але ви думаєте, що вам віддадуть належне за перемогу над ним?
— Я боксую не заради слави. Це просто моє життя.
— Можливо, за рік ви завершите кар’єру. Вас це лякає?
— Ні, не лякає, але думаю, що сумуватиму за боями.
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