Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі для Fighthype поділився думками про 46-річну легенду боксу Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) після його поєдинку з володарем титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО).

«Пак'яо був не схожим не себе. Йому 46 років і він багато зробив для спорту. У цьому немає потреби (битися проти молодих боксерів – прим.). Те, що ти можеш це зробити, не означає, що ти повинен. Я хвилююся за його здоров'я.

Ви всі захоплюєтесь Пак'яо. Ви можете бути його фанатом, але якщо з ним щось трапиться, ви не будете поруч з ним. Чи добре він виступив як для 46 років? Так, він добре виглядав, але все одно не переміг.

Виставковий бій – це одне, а битися з молодими хлопцями – це зовсім інше. Чи здатний на це Пак'яо? Так, це ж Пак'яо. Він – найкращий атлет, проти якого я виходив на ринг. Битися з молодими хлопцями, які на 16 років молодші за тебе, небезпечно. Він пройшов через це проти Барріоса. Побачимо, що він робитиме далі».