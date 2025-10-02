Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах американець Тімоті Бредлі на своєму YouTube-каналі поділився думками про наступну велику зірку в боксі.

«Шакур буде наступним. Можливо, ти думаєш, що він не б’є достатньо сильно, але це не про силу удару у боксі.

Шакур принижує суперників. Він відбирає в тебе все. Твій тренер буде роздратований у кутку рингу. Якщо ти переможеш Теофімо Лопеса, я бачу бій із Раяном Гарсією. Він приносить багато грошей.

Ти б’єш Тео, а потім можеш зустрітися з Раяном».