Відомий американський спеціаліст Бадді Макгірт для MillCity Boxing поділився думками про можливий бій чемпіона WBC в легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Люди кажуть: «Стилі роблять бої». Думаю, стиль Шакура створить Теофімо проблеми.

На мою думку, Шакур ще не показав світу найкращу версію себе. Він робить рівно стільки, щоб перемогти, але в такому поєдинку, як цей, я думаю, він підніметься до рівня і прийме виклик.

Вони будуть змушені це зробити, адже б’ються перед своїми рідними трибунами».