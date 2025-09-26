Колишній тренер Гатті відповів, чи зможе Шакур виграти бій у Лопеса
Стівенсон може створити проблеми?
близько 21 години тому
Шакур та Теофімо / Фото - Yahoo
Відомий американський спеціаліст Бадді Макгірт для MillCity Boxing поділився думками про можливий бій чемпіона WBC в легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).
«Люди кажуть: «Стилі роблять бої». Думаю, стиль Шакура створить Теофімо проблеми.
На мою думку, Шакур ще не показав світу найкращу версію себе. Він робить рівно стільки, щоб перемогти, але в такому поєдинку, як цей, я думаю, він підніметься до рівня і прийме виклик.
Вони будуть змушені це зробити, адже б’ються перед своїми рідними трибунами».
Нагадаємо, раніше Лопес анонсував бій із Шакуром.