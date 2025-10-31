Денис Сєдашов

Тренер тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкінс в інтерв’ю BoxNation поділився думками про потенційний бій свого підопічного проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Поєдинок з Усиком — це не просто перевірка міцності, це передусім ментальне випробування. Щоб впоратися з ним, потрібно бути в ідеальній формі — як фізично, так і психологічно. Роб Ходжкінс

За його словами, команда Вордлі вже готова працювати над особливою стратегією, якщо бій буде офіційно узгоджений.

У нас одні з найкращих боксерських умів у Британії — Бен Дейвісон і Лі Уайлі. Ми спробуємо знайти слабкі місця Усика. Так, я вважаю Усика великим бійцем усіх часів і найкращим у рейтингу pound-for-pound. Але Фабіо впевнений: він може його побити. Якщо Вордлі влучить — це може все змінити. Це буде захопливий бій, і ми вже чекаємо, щоб зануритися в роботу. Роб Ходжкінс

