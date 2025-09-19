Брієдіс назвав бійця, якому Усик завжди програватиме
Майріс заявив, що час наздожене будь-кого
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс в інтерв’ю The Ring Magazine висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джея Опетаї (28-0, 22 KO):
Бій Опетая – Усик у надважкій вазі – це дуже складний бій між двома дивовижними чемпіонами. Усик більш досвідчений, але не такий вже й молодий. Боєць, якому ви завжди програватимете, – це час.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
