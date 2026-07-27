Колишній чемпіон світу у крузервейті латвієць Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) прокоментував перемогу ексволодаря титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в поєдинку проти албанця Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

«Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа освятив рукавички, але голову теж треба було освятити, бо в першому раунді два нокдауни. Ледве витримав до закінчення раунду Ентоні Джошуа. А Крістіан Пренга дуже добре влучав, і аперкоти. Я переглянув його кар’єру, це його коронні удари ось цим правим ударом через руку. Саме правий сильний у нього удар був. Чимось навіть нагадав мені Верховена. Стиль Верховена такий теж закритий, сам високий хлопець, закритий йшов на нього, сильні удари влучав.

Я не вірю цим договірним боям, так назвемо, але в принципі в першому раунді Крістіан Пренга влучав ось ці удари: правий через руку, аперкот. Все чітко працювало і все виходило – це найголовніше. І в другому раунді він виходить, і він нічого не робить. Не може бути, що людина тільки була готова на один раунд. Добре, розумію, в сьомому раунді втомився, трохи призупинився, тому що велика вага, серце не тримає, втома, закислюється організм і починає зупинятися. Але не після першого раунду. Після першого раунду він просто дав себе бити. Почав Ентоні Джошуа просто його бити. І, звичайно ж, у Ентоні Джошуа дуже потужний удар також. Ми бачили результат.

У першому раунді Ентоні Джошуа повалявся, посміхався. Насправді посмішка – це показник, що людина пливе. Що там посміхатись? Ти програєш, а ти посміхаєшся. Дуже багато хто на змаганнях [так робить], типу: «У мене все добре», а сам пішов у кут, хоча йому кажуть: «Суддя відраховує». І ось було видно, що він пливе. Насправді, це показник. Видно було, що він дуже сильно насправді плив».