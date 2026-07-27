Сіренко на останніх секундах бою нокаутував ексуперника Джошуа та Ф'юрі
Український надважковаговик ефектно виступив на шоу Zuffa Boxing 09
близько 1 години томуПідписатися в
Сіренко і Валлін / Фото - Boxing News 24
Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) переміг шведа Отто Валліна (28-4, 16 КО).
Владислав нокаутував суперника у 10-му раунді на останніх секундах бою.
Поєдинок відбувся в рамках шоу Zuffa Boxing 09 у Нью-Йорку.
У липні 2025-го Сіренко програв Соломону Дакресу одностайним рішенням суддів.
Валлін у листопаді нокаутував американця Кріса Томаса у 2-му раунді. У лютому 2025-го Валлін програв Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів.
Раніше Сіренко розповів про деталі та очікування від своєї співпраці з новою промоутерською компанією Zuffa Boxing.