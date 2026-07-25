«Переможе в межах трьох раундів»: Хірн зробив прогноз на бій Джошуа проти Пренги
Бій пройде 25 липня
близько 5 годин томуПідписатися в
Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку свого підопічного проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО). Слова наводить DAZN Boxing.
Функціонер зазначив, що на суперника чекає солідна підтримка, проте очікує від британця швидкої та переконливої перемоги:
Легко не буде. Це не той хлопець, який приїхав сюди з купою поразок просто за гонораром. Судячи з усього, за ним стоїть ціла країна. Буде чудова атмосфера, великий бій, велика можливість. Ми знаємо, чого очікувати від суперника. Потрібно розібратися з цим хлопцем.
Я сподіваюся та очікую побачити виступ, який покаже все, що він вклав у цей тренувальний табір. Ей Джей переможе в межах трьох раундів.
Поєдинок відбудеться в ніч на 26 липня. Старт бою запланований орієнтовно о 01:00 за київським часом.
Джошуа та Пренга провели дуель поглядів перед боєм на шоу в Ер-Ріяді.
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