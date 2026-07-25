Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку свого підопічного проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО). Слова наводить DAZN Boxing.

Функціонер зазначив, що на суперника чекає солідна підтримка, проте очікує від британця швидкої та переконливої перемоги:

Легко не буде. Це не той хлопець, який приїхав сюди з купою поразок просто за гонораром. Судячи з усього, за ним стоїть ціла країна. Буде чудова атмосфера, великий бій, велика можливість. Ми знаємо, чого очікувати від суперника. Потрібно розібратися з цим хлопцем.

Я сподіваюся та очікую побачити виступ, який покаже все, що він вклав у цей тренувальний табір. Ей Джей переможе в межах трьох раундів.